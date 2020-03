Di Maio, non lasceremo solo nessun italiano all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mi meravigliano sempre income i ragazzi che portano lanei quartieri. Ciò che stupisceè il numero di morti stia salendo così tanto che dobbiamo aprire le chiese per mettere le bare in alcune parti d'Italia. Rispettiamo le regole che salvano le vite, non solo degli anziani". Queste le parole del Ministro degli Esteriche intervistato a L'aria che tira" su La7 ha fatto il punto della situazione mentre il nostro Paese continua a lottare contro ilma purtroppo presente in ogni nostra giornata., ha detto il Ministro. Abbiamo nel mondoUna parte di questi vuole tornare. Chi rientra deve stare in auto-quarantena ed è, in scia a quanto sta succedendo a Wuhan dove oggi c'è l'86% di guariti e un solo nuovo caso, prova a fare professione di"Noi speriamo di uscire il prima possibile dalla crisi,dice il titolare della Farnesina sottolineando che "ildi alcuni Paesi nel mondo fa sì che alcuni nostri concittadini all'esteroPoi un: "Compriamoal supermercato per aiutare le nostre aziende e i nostri lavoratori", dice il Ministro assicurando chee che sulla"ci affideremo alla comunità scientifica senza proclami".- Massima attenzione agli italiani all'estero. "L'Unità di crisi della Farnesina riceve decine di migliaia di telefonate al giorno - dice Di Maio - gli ultimi numeri parlano di 30.000."Ho sollecitatoa istituire nuovi voli da Madrid e da Malaga a Roma. E inizieranno nelle prossime ore", ha annunciato, precisando che anche da Londra ASulla delicatissima situazione delleDi Maio ha annunciato che in queste ore ne sono state sbloccate "che stanno arrivando verso l'Italia", ha detto. Stanno inoltre arrivandoMomento critico per il nostroquesto il messaggio lanciato dache ha postato un tweet dell'ambasciata Usa, che cita le parole dell'ambasciatore Lewis Eisenberg. "L'ospedale da campo daposti donato dalla Ongamericana Samaritans Purse - scrive - è arrivato ieri a Cremona ed è inCome ha affermato il Presidente Trump,