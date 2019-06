Di Maio: «Molto colpito dal cambio di idea della Lega sui mini-bot»

«Sono rimasto molto colpito dal fatto che la Lega abbia cambiato posizione sui mini-bot: io non sono affezionato ai minibot ma» è necessario che «lo Stato paghi i crediti delle imprese: che si chiamino minibot o in altro modo l'importante è che si paghino, molto importante perché ne va della credibilità dello Stato». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in visita a Taranto.



Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA