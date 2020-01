(Teleborsa) - "Nel milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo Decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton". Lo ha detto Di Maio in una diretta Facebook. "Tutti si sono scandalizzati perché è crollato il titolo di Atlantia - ha aggiunto - ma chi si è scandalizzato non lo ha fatto quando è crollato il Ponte Morandi".



Poi sulla situazione all'interno del Movimento 5 Stelle, il ministro degli Esteri ha sottolineato che "il 2020 sarà l'anno degli Stati generali, dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti. E per farlo dovremo essere compatti".



"Non citerò né Madonne né Dio", ha concluso Di Maio la "sua diretta" sul social riferendosi a Salvini, che ieri aveva affermato di voler guidare "L'Italia con "l'aiuto di Dio e del cuore immacolato di Maria".





