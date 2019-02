Di Maio:«Le esigenze di rinnovamento in Bankitalia sono state espresse anche dalla Lega»

Sul dossier Bankitalia e in particolare sul caso di Signorini, «ci si sta muovendo con il massimo dialogo

siamo chiamati anche ad altre scadenze nei prossimi mesi in Bankitalia, farà parte di un discorso unico ma che non ci vede in contrapposizione

. E ancora:

È prima di tutto una scelta che coinvolge il governo e tutte e due le forze politiche hanno espresso esigenze di rinnovamento, anche in Consiglio dei ministri». Ma quale sarà l'approdo di qesto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Maio insiste. E sulle nomine di gran parte del Direttorio di Bankitalia è deciso a mettere più di un becco. Il caso si è aperto due settimana con la scadenza del mandato di Luigi Federico Signorini. Dopo gli attacchi frontali dello stesso Di Maio e Matteo Salvini, seguiti al mancato via libera politico nel consiglio dei ministri del 7 febbraio è stata di fatto congelata la riconferma di Signorini tra i vicedirettori di Palazzo Koch (e membro del Direttorio), peraltro indicato dal governatore Ignazio Visco. Ora il caso è stato avocato dal premier Giuseppe (insieme probabilmente al rinnovo a maggio del direttore generale e dell'altro vicedirettore generale Valeria Sannucci), ma serviranno motivazioni “pesanti" al governo per giustificare «l'azzeramento» dei vertici che continuano a voler portare avanti. dovranno essere abbastanza “pesanti” da giustificare uno scontro con le indicazioni di Visco, deciso a quanto a pare a insistere nell'indicazione di Signorini.Finora Di Maio ha sostenuto la linea dura dello scontro, mentre Salvini ha rimesso, almeno ufficialmente, la decisione a Conte.Ieri Di Maio è tornato sull'argomento per spazzare il campo da possibili scontri all'interno della maggioranza.», ha precisato ieri il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico,««rinnovamento» non si vede ancora all'orizzonte.