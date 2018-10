Di Maio e Tria continuano a difendere la Manovra anche dopo bocciatura Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -non indietreggia sulla Manovra, continuando a difenderla anche dopo i rilievi mossi dalla Commissione Ue. Bruxelles parla di una "", invitando l'Italia a rispondere"Venite qui tra la gente, non pontificate da Bruxelles con le lettere: venite qui e abbiate il coraggio di dire agli italiani che non hanno i diritti di tutti gli altri popoli europei", ha replicato il vicepremier a Bruxelles., il leader del M5S chiarisce che"per una sola ragione, perché i mercati pensano che questo Governo non sia più compatto. Siccome abbiamo dato grandi dimostrazioni di compatezza, nel superare la legge Fornero o istituendo il reddito di cittadinanza, troviamo il punto di incontro, ma noi non possiamo votare un condono che crea uno scudo penale per chi evade".. "I saldi sono stati approvati dal Parlamento, l'iter può migliorare la qualità dei provvedimenti che saranno presi, il governo è sempre pronto ad accogliere contributi migliorativi che non mettano in discussione i saldi approvati"., spiegando che "non c'è una grossa deviazione". "Dire che la situazione sta precipitando per la lettera della Commissione Ue mi sembra una valutazione eccessiva. E' normale che arrivi abbiamo la possibilità di replicare fino a lunedì. Insomma c'è tutto un processo che va avviato e parlare di precipitazione di questo processo è una valutazione pessimistica"., dopo l'incontro con Tria. ", ha sottolineato Moscovici aggiungendo che "abbiamo inviato una lettera al governo italiano, che fa un certo numero di osservazioni, spetta al governo risponderci. Sulla base di questa risposta la Commissione prenderà la sua decisione nel quadro delle regole del patto di stabilità e crescita".. "Con la nostra lettera chiediamo al Governo che la Manovra si avvicini alle regole europee, perché non può restare al 2,4% di deficit e con uno scarto del deficit strutturale di un punto e mezzo. Questo non è possibile.", ha detto il commissario agli Affari economici sottolineando che ", non corrispondono ad alcuna previsione di qualsiasi organismo internazionale".