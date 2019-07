(Teleborsa) - "Un nuovo Piano Casa che prevede di ricostruire e ristrutturare 600mila alloggi già esistenti e abbandonati per destinarli a giovani coppie, single, famiglie a basso reddito".



Ne ha parlato il Vicepremier e Ministro di Lavoro e Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi.



"Sono previsti 4 miliardi per 20 anni, per un valore di 80 miliardi di investimenti. Si tratta di edifici già esistenti e mappati, evitando altro consumo di suolo. Parteciperà Cdp (Cassa depositi e prestiti, ndr) che ha fondi per housing sociale, Inail che si occupa di edilizia convenzionata e ci saranno contributi statali per edilizia abitativa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA