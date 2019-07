DHL Global Trade Barometer avverte sull'andamento del commercio internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ovvero l'indicatore sullo stato presente e futuro del, segnala una. Alcuni dati analizzati dall'indicatore hanno infatti registrato un calo delle prospettive di crescita di 8 punti percentuali, arrivando ad un ranking complessivo di 48.Il calo, anche se decisamente modestoè stato attribuito da, due indicatori fondamentali del GTB."Viste le crescenti, le prospettive leggermente negative per il commercio globale per il terzo trimestre del 2019 non rappresentano una sorpresa." - ha detto- "L'ultimo GTB illustra infatti chiaramente come le controversie commerciali. Tuttavia, alcuni grandi Paesi, come la Germania, continuano a registrare una crescita positiva. E da un anno a questa parte, il trend del commercio mondiale è sempre stato positivo. Rimaniamo quindi fiduciosi nelle nostre previsioni iniziali secondo cuisarà un anno con un margine di sviluppo complessivamente positivo, seppure, il Regno Unito guadagna infatti 2 punti di crescita, arrivando a 52.. Il Paese mitteleuropeo registra un calo di appena 1 punto rispetto al trimestre precedente, posizionandosi a 52 punti, mentre l'India perde 6 punti, retrocedendo a 53.L'indice per il Giappone scende di 7 punti e ora si trova esattamente a 50, il che indica uno stallo nella dinamica degli scambi.: a seguito di un lieve calo con 49 punti nel marzo 2019, le prospettive sono ulteriormente diminuite di 3, arrivando a 46 punti.