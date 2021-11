DHL Express punta sui 767-300 convertiti

Martedì 16 Novembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Al Dubai Air Show, DHL Express ha sottoscritto il contratto per l'acquisizione di nove 767-300 Boeing Converted Freighters (BCF), destinati a potenziare la flotta di lungo raggio di DHL Express.



La scelta di puntare sui velivoli convertiti in cargo di Boeing rientra nel programma di modernizzazione della flotta intercontinentale a lungo raggio di DHL, riducendo le emissioni di carbonio e i consumi di carburante.



DHL si è già dotata di sette 767-300BCF, impiegati dalle compagnie aeree partner DHL in America Latina e Medio Oriente.



II velivolo convertito cargo 767-300BCF può trasportare fino ad un massimo di 51,6 tonnellate (113.900 libbre) e ha una autonomia che raggiunge i 6.190 chilometri (3.345 miglia nautiche).