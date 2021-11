DHH, vendite in crescita a 4,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2021

(Teleborsa) - DHH, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha registrato vendite lorde consolidate in crescita del 7% a 4,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2021 (rispetto al terzo trimestre 2020, quando erano state di 4,3 milioni di euro). In Italia, il suo principale mercato, le vendite sono salite del 4% a quota 3,1 milioni di euro, mentre la crescita più sostenuta è stata in Slovenia (+16% a 563 mila euro).

Le vendite lorde consolidate di DHH hanno registrato una crescita del +8% nei primi nove mesi dell'anno (14,4 milioni di euro) rispetto al 2020 (13,4 milioni di euro).

Intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente DHH, attestandosi a 16, con un calo dello 0,62%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,53 e successiva a quota 15,07. Resistenza a 16,33.