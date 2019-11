DHH in rosso dopo vendite trimestrali

(Teleborsa) - Dominion Hosting Holding (DHH) in territorio negativo a Piazza Affari, con un decremento del 4% sull'AIM Italia dopo la pubblicazione delle statistiche trimestrali sul fatturato. Il cloud computing provider dell'Europa sudorientale ha chiuso il 3° trimestre del 2019 con vendite consolidate in aumento del 17% a 1,5 milioni di euro a fronte degli 1,3 milioni del pari periodo 2018.



A livello cumulato, ossia nei primi nove mesi dell'anno, i ricavi di DHH hanno registrato una crescita del 13% a 5 milioni.



Frenano le vendite in Italia, del 6% a 405.585.