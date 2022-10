DHH, Baldassarra: abbiamo ottimo outlook nonostante complessità esogene

(Teleborsa) - "La, dato che abbiamo portato a casa un +28% di incremento sui ricavi e +7% sull'EBITDA, per l'effetto combinato della crescita organica e delle attività di M&A. Anche la sola crescita organica ha comunque prodotto un dato che a noi piace molto, +11% e quindi a doppia cifra. Si tratta di un: sul fronte dei costi c'è uno stress di mercato molto importante sul fronte dell'energia e della supply chain. Ciò nonostante siamo molto soddisfatti del dato che abbiamo archiviato relativamente al primo semestre". Lo ha detto a Teleborsadi DHH, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Stiamo ovviamente lavorando sul secondo semestre, del quale, nel senso che pensiamo di concludere l'anno in linea con le stime. Questo è un un dato che, in questo momento di mercato che ha, ci fa sperare e ci fa essere molto confidenti sulla fine dell'anno e anche sul come proseguiremo nel business del 2023", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS."Storicamente abbiamo costruito una presenza abbastanza importante nell'- siamo presenti in Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria - e in alcuni di questi paesi il nostro gruppo è l'operatore dominante - ha spiegato Baldassarra - In questi paesi stiamo osservando dei, per una serie di motivi: il fatto che si tratta di paesi che hanno accumulato un certo ritardo nell'ambito della digitalizzazione e la presenza di piani simili al PNRR italiano; questi investimenti pubblici portano ad un incremento anche nell'ambito privato".Anche inc'è "un, in cui ci sono degli investimenti collegati al PNRR, che ha portato a una serie di investimenti nell'ambito pubblico ma con dei follow-out nell'ambito privato. Sia nei Balcani sia in Italia chiaramente paghiamo un minimo lo scotto dell'aumento di alcuni costi, non ultimo quello dell'energia, ma noi siamo esposti in misura fortunatamente marginale".Il gruppo intende continuare a crescere per linee esterne. "Lo spirito del gruppo DHH punta molto sulla crescita per M&A - ha affermato l'AD - Il. La fase di integrazione nell'ambito del tipologia di gruppo che noi ci siamo dati - che è un conglomerato tematico dove c'è uno spazio di autonomia abbastanza importante che rimane nelle società acquisite - è une quindi dura normalmente dai 12 ai 18 mesi. Avendo fatto un acquisizione a novembre 2021 e un'altra acquisizione a luglio 2022, è chiaro che siamo nel pieno delle attività da questo punto di vista. Ciò non di meno comunque, alcune ad un buon livello di maturità per poter pensare di impostare nuova attività di M&A. Ci aspettiamo nel prossimo futuro di continuare su questa attività, rimanendo però nell'ambito del cloud computing, dell'internet service provider, principalmente nell'ambito B2B che è un po' il nostro ambito di elezione come gruppo".