Deutsche Telekom supera guidance 2021. Prevede ulteriore crescita

(Teleborsa) - Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha registrato un fatturato in crescita del 7,7% nell'anno finanziario 2021 a 108,8 miliardi di euro, con ricavi da servizi in aumento del 6,5% a 84,1 miliardi di euro. L'EBITDA AL rettificato è aumentato del 6,6% su base annua a 37,3 miliardi di euro. Il free cash flow AL è stato di 8,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 40,1% rispetto al 2020. Il dividendo proposto all'assemblea degli azionisti del ??7 aprile è di 0,64 euro per azione.

Con questi dati la società ha superato la guidance per il 2021 (rispetto alle previsioni basate su tassi di cambio costanti). "Non molliamo - ha affermato Tim Hottges, CEO di Deutsche Telekom - I profitti crescono in tutti i settori. Il percorso di successo del gruppo continua".

T-Mobile, che rappresenta i tre quinti delle entrate del gruppo, sta guadagnando abbonati in seguito alla sua fusione con Sprint e al lancio del suo servizio 5G. Nell'intero 2021 le sue entrate totali sono aumentate del 15,2% a 80,8 miliardi di dollari. Nell'ultimo trimestre T-Mobile ha aggiunto 1,8 milioni di clienti che pagano mensilmente, portando la sua base di abbonati a 109 milioni di clienti. Deutsche Telekom ha registrato 53,2 milioni di clienti in Germania e 45,8 milioni nel resto d'Europa.

Per l'esercizio in corso, il gruppo tedesco prevede un free cash flow AL di circa 10 miliardi di euro. L'EBITDA AL rettificato dovrebbe raggiungere i 36,5 miliardi di euro. "Il confronto con il 2021 deve tenere conto dei cambiamenti nella composizione del gruppo, in primis il deconsolidamento di T-Mobile Netherlands, e degli effetti della riduzione del business del leasing di apparecchiature negli Stati Uniti", sottolinea la società. L'adjusted core EBITDA AL (rettificato per questi effetti) dovrebbe aumentare di circa il 5% nel 2022 su base omogenea. L'utile per azione rettificato dovrebbe raggiungere oltre 1,25 euro, rispetto a 1,22 euro nel 2021. Deutsche Telekom ha confermato il suo obiettivo di almeno 1,75 euro per il 2024.