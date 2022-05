Deutsche Telekom aumenta guidance 2022 dopo Q1 sopra le attese

(Teleborsa) - Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha registrato ricavi in aumento del 6,2% a 28 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022, con ricavi da servizi che crescono ancora più rapidamente del 10%. L'EBITDA AL rettificato ha registrato una crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e si è attestato a 9,9 miliardi di euro. In termini organici, al netto degli effetti dei tassi di cambio e dei cambiamenti nella composizione del gruppo, i ricavi sono aumentati dell'1,7%, i ricavi dei servizi del 4,7 e l'EBITDA AL rettificato del 2,4%.

Le attese del mercato, secondo un consensus fornito dalla stessa società, erano per ricavi di 27,87 miliardi di euro e un EBITDA AL rettificato di 9,55 miliardi di euro. "Questo è stato un ottimo inizio per il nuovo anno - ha affermato il CFO Christian Illek - Stiamo continuando a crescere su base organica e siamo quindi in grado di aumentare la nostra guidance per il 2022".

Deutsche Telekom prevede ora di registrare un EBITDA AL rettificato di oltre 36,6 miliardi di euro nel 2022, in aumento rispetto alla precedente previsione di circa 36,5 miliardi di euro. Il free cash flow AL, che era atteso a circa 10 miliardi di euro, dovrebbe ora superare i 10 miliardi di euro.

Nel primo trimestre del 2022 la Germania ha registrato ricavi leggermente in aumento dello 0,9% a 6 miliardi di euro. L'EBITDA AL rettificato è aumentato significativamente del 3,6% su base annua, raggiungendo 2,4 miliardi di euro. Le entrate totali di T-Mobile US sono aumentate dell'1,9% nel trimestre in esame a 20,3 miliardi di dollari. L'EBITDA rettificato è aumentato dello 0,7% a 6,9 miliardi di dollari. Il segmento Europa ha registrato un EBITDA AL rettificato in aumento del 6,9% anno su anno in termini organici. I ricavi del segmento organico sono cresciuti del 4,2%, con i ricavi dei servizi di alto valore che si sono comportati particolarmente bene: i ricavi dei servizi mobili sono aumentati del 2,2%, la crescita dei ricavi dei servizi di rete fissa è stata del 4,8%.