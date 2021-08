Deutsche Telekom alza nuovamente la guidance dopo trimestrale positiva

1 Minuto di Lettura

Giovedì 12 Agosto 2021, 11:45







(Teleborsa) - Deutsche Telekom - la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d'Europa - ha alzato per la seconda volta la guidance per l'intero 2021, dopo i buoni risultati del secondo trimestre. La società si aspetta ora un utile core adjusted di 37,2 miliardi di euro quest'anno, in crescita di 200 milioni rispetto alle attese precedenti. La previsione per il free cash flow (after leases) rimane invariata a oltre 8 miliardi di euro.



Nel secondo trimestre, i ricavi netti sono aumentati del 6,8% su base annua in termini organici (ovvero al netto delle variazioni della composizione del Gruppo e degli effetti dei cambi), raggiungendo i 26,6 miliardi di euro. L'utile core adjusted è stato pari a 9,4 miliardi di euro (+1,1%). "Tutte le aree del Gruppo hanno registrato un incremento dei risultati nel primo semestre dell'anno, continuando così la storia di crescita del Gruppo", ha affermato Tim Höttges, CEO di Deutsche Telekom.



Deutsche Telekom ha confermato di essere in trattativa per vendere le sue attività nei Paesi Bassi. "Siamo nel mezzo di una transazione in Olanda, un processo di offerta molto intenso", ha detto Hoettges ai giornalisti durante la call post-trimestrale, non aggiungendo ulteriori dettagli.