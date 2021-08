Deutsche Post compra Hillebrand per 1,5 miliardi di euro

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Deutsche Post ha avviato le operazioni di acquisizione dello spedizioniere oceanico J.F. Hillebrand Group per 1,5 miliardi di euro in contanti. Lo ha annunciato la stessa società nell'ambito di una strategia di rafforzamento delle principali operazioni della logistica.



Secondo gli accordi raggiunti, l'acquisizione di Hillebrand verrà finanziata con la liquidità disponibile.



La transazione, soggetta all'approvazione normativa in giurisdizioni quali l'Unione europea e gli Stati Uniti, dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi.



Hillebrand ha generato 1,4 miliardi di euro di ricavi negli ultimi 12 mesi e, secondo le previsioni, quest'anno spedirà mezzo milione di container.



(Foto: © Cineberg Ug / Dreamstime)