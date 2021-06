Deutsche Borse Group acquisisce la maggioranza di Crypto Finance

Martedì 29 Giugno 2021, 13:45

(Teleborsa) - Deutsche Börse Group, società che controlla la Borsa di Francoforte, ha acquisito una quota di maggioranza in Crypto Finance AG, società svizzera che opera sotto la supervisione della FINMA (l'autorità di vigilanza sui mercati del Paese) e offre trading, stoccaggio e investimento in asset digitali a clienti istituzionali e professionali.

Crypto Finance offre servizi di trading - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - su oltre 200 asset digitali in combinazione con una soluzione di custodia interna altamente sicura. I clienti professionali e istituzionali possono investire direttamente in asset digitali, senza dovere creare una propria infrastruttura e le relative piattaforme operative. Un'unità di gestione patrimoniale consente inoltre agli investitori di accedere a classi di asset digitali tramite un'offerta di fondi d'investimento.

"Gli asset digitali trasformeranno il settore finanziario. C'è una crescente domanda da parte di istituzioni finanziarie consolidate che stanno cercando di diventare attive in questa nuova classe di attività e desiderano un partner fidato - ha affermato Thomas Book, membro del comitato esecutivo di Trading & Clearing presso Deutsche Börse - Siamo entusiasti che Crypto Finance si unisca al gruppo. Ci aiuterà enormemente nel nostro percorso verso la creazione di un ecosistema di asset digitali affidabile e completamente regolamentato per gli investitori istituzionali in Europa".

(Foto: Video Media Studio Europe)