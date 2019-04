Deutsche Bank, utile primo trimestre sale a 201 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha pubblicato oggi i risultati del, perlopiù anticipati ieri nella nota in cui annunciava la fine delle trattative di fusione con Commerzbank.La banca tedesca chiude infatti il primo trimestre dell'anno con unsu base annua dopo aver scontato imposte per 604 milioni di euro."I risultati del primo trimestre dimostrano la forza del nostro marchio ed il continuo miglioramento nell'esecuzione dei nostri piani in un contesto di mercato molto difficile", ha affermato il, aggiungendo, ma ihanno aiutato la banca a neutralizzare la riduzione dei ricavi. "La nostra costante disciplina dei costi - ha sottolineato il CEO - ci ha aiutato a compensare i minori ricavi e siamo a buon punto per raggiungere il target 2019 di 21,8 miliardi di euro di costi".