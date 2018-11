Brusco calo in Borsa per la Deutsche Bank dove cede il 2,2% a 8,11 euro. Il crollo è derivato dalle perquisizioni avvenute ieri di alcuni uffici in Germania tra cui la sede centrale della Banca a Francoforte nell'ambito di un'indagine su due dipendenti che avrebbero aiutato dei clienti a fondare società offshore in paradisi fiscali.



Continuano le indagini. Le perquisizioni puntano a trovare altro materiale, ha sottolineato un portavoce del procuratore di Francoforte.



