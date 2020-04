Deutsche Bank praticherà tassi negativi su depositi oltre 100mila euro solo in Germania

(Teleborsa) - Deutsche Bank praticherà tassi negativi sui depositi superiori ai 100mila euro, ma solo in Germania, ed "esclusivamente per i nuovi contratti con clienti privati".



La misura si applicherà ai nuovi clienti privati di DB e Postbank a partire dal prossimo 18 maggio. Finora dalla misura erano stati coinvolti solo grandi imprese e grandi patrimoni.



"La perdurante pressione dei tassi d'interesse negativi rende necessaria l'applicazione di commissioni di custodia sui nuovi contratti per depositi a partire dai 100mila euro per ciascun conto dal 18 maggio" ha riferito da Francoforte un portavoce della Banca.





