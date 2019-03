Deutsche Bank, possibile aumento di capitale fino a 10 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Circolano le indiscrezioni su Deutsche Bank che avrebbe intenzione di lanciare unper sostenere la. Una notizia che al mercato di Francoforte non sembra piacere affatto, tant'è che il titolo Deutsche Bank è in picchiata e scambia con una perdita del 3,30% poco prima della chiusura delle contrattazioni nel Vecchio Continente.I rumors di una ricapitalizzaizone sono stati avanzati dal Financial Times, secondo cui il governo tedesco, che vede con favore l'unione dei due istituti, vorrebbe che la Deutsche raccogliesse più capitale possibiledopo l'operazione.La banca tedesca intanto ha precisato che risulterebbe troppo precoce effettuare una valutazione credibile sulla potenziale necessità di capitale in questo momento in cui si porta avanti la due diligence.