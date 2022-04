Deutsche Bank, nel trimestre utile sale a 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile ante imposte di 1,7 miliardi in aumento del 4% ed un utile netto in aumento del 18% a 1,2 miliardi. Il RoTE è all'8, il CET1 al 12,8%.

Il rapporto costi/ricavi è al 73%, in calo rispetto al 77% del primo trimestre 2021.

"In questo trimestre abbiamo dimostrato la solidità e la resilienza della nostra Global Hausbank" - ha dichiarato il CEO Christian Sewing -. "La priorità è stata quella di mettere i nostri clienti nelle condizioni di rispondere rapidamente agli eventi geo-politici e di proteggersi dai rischi. Tutte le nostre attività hanno raggiunto risultati in linea o al di là degli obiettivi e abbiamo prodotto l'utile trimestrale più elevato degli ultimi nove anni".

"In uno scenario sfidante - ha sottolineato il Cfo James von Moltke - abbiamo riportato una crescita sia dei ricavi che degli utili in tutte le nostre attività core. I nostri ricavi trimestrali danno evidenza di un chiaro andamento verso i nostri obiettivi per il 2022. Crediamo che questo slancio, insieme a una continua disciplina sui costi e a una generazione organica di capitale, ci porti a essere ben posizionati per raggiungere i target 2022".