Deutsche Bank in calo dopo raid polizia in sede divisione DWS

(Teleborsa) - Le azioni di Deutsche Bank sono in calo sulla borsa di Francoforte dopo che la polizia tedesca ha effettuato perquisizioni nella sede di DWS, uno dei principali asset manager a livello globale con 928 miliardi di euro di asset in gestione (al 31 dicembre 2021). Sebbene DWS sia quotata in modo indipendente in borsa, Deutsche Bank possiede una quota di quasi l'80%. Secondo il giornale tedesco Handelsblatt, l'irruzione di circa 50 funzionari nella sede di Francoforte della Deutsche Bank e nel vicino edificio che ospita DWS è basata sulle accuse di greenwashing contro quest'ultimo.

"Abbiamo continuamente collaborato pienamente con tutte le autorità di regolamentazione e le autorità pertinenti su questo argomento e continueremo a farlo", ha affermato un portavoce di DWS, mentre Deutsche Bank si è limitata a confermare il raid della polizia presso la propria sede.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca BaFin stanno indagando sulle accuse secondo cui DWS ha sopravvalutato il modo in cui ha utilizzato criteri di investimento sostenibili per gestire gli investimenti. Desiree Fixler, ex chief sustainability officer di DWS, lo scorso anno ha pubblicamente accusato l'ex datore di lavoro di greenwashing. DWS ha sempre negato tali accuse.

Peggiora la performance di Deutsche Bank, con un ribasso del 2,03%, portandosi a 10,43. DWS mostra un calo del 2,09% a quota 34,66.