(Teleborsa) -hanno annunciato di voler espandere la loro partnership pere per espandere i loro canali di vendita in Germania e all'estero. Le due società hanno sottolineato che il mercato globale dei pagamenti digitali è in continua espansione, con una crescita annua dei ricavi del 6% e della transazioni dell'11% fino al 2021, secondo dati McKinsey,Tra le soluzioni che verranno studiate ci sonoin cui le aziende possono offrire i loro prodotti direttamente ai consumatori. L'obiettivo dei due colossi è rendere più efficiente il sistema di gestione dei pagamenti digitali e da mobile, oltre a facilitare una perfettanei sistemi finanziari e contabili della aziende clienti."La pandemia ha innescato una crescita esponenziale nella domanda di soluzioni di pagamento digitale da parte delle aziende", ha affermato, Global Head of Cash Management presso Deutsche Bank, sottolineando come nel mondo solo pochissime banche coprono l'intero spettro dell'area dei pagamenti e riconoscendo quindi grandi opportunità in questo mercato per la banca tedesca."Stiamo combinando la nostra esperienza tecnologica con l'offerta e la presenza globale di Deutsche Bank - ha affermato, presidente della divisione Germania e Svizzera di Mastercard - Questa è una grande opportunità per creare nuove soluzioni per le complesse questioni relative ai pagamenti".