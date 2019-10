Deutsche Bank chiude terzo trimestre in rosso. Titolo in borsa cala del 4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora segno meno perLa perdita netta attribuibile agli azionisti nelè pari a 942 milioni di euro (contro i 130 milioni di utile dello stesso periodo del 2018) mentre il rosso di pertinenza dei soci è pari a 859 milioni (si confronta con un utile di 211 milioni nello stesso trimestre del 2018) con il titolo in borsa che ha registrato un -4%.e la perdita cumulata dei nove mesi, che tiene conto di 3 miliardi di accantonamenti fatti entro giugno, sale a 3,87 miliardi contro i 692 milioni di utili dei nove mesi del 2018.Alla base vi è l'impegnativo, che punta su une i relativi oneri che sta affrontando la banca tedesca. "Nonostante abbiamo lanciato la ristrutturazione più ampia da vent'anni – ha commenta il– registriamo profitti nei nostri quattro business core nel trimestre e una crescita degli impieghi e del risparmio gestito".I risultati sono i primi dopo laLa perdita netta è però superiore a quanto stimato dagli analisti consultati da Bloomberg, che prevedevano un rosso di 714 milioni di euro. La CRU, l'unità creata a luglio 2019 per smaltire asset non core, ha registrato perdite pre-tasse per 1 miliardo, dovute all'uscita da business non strategici.