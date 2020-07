Deutsche Bank chiude secondo trimestre in utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati in utile per, che chiude il secondo trimestre con un, rispetto ad una perdita di 3,1 miliardi relativa allo stesso periodo del 2019. Il dato dell'anno precedente includeva l'impatto dei costi di trasformazione. Il risultato attribuibile agli azinisti Deutsche bank invece mostra una perdita di 77 milioni, inferiore al rosso di quasi 3,3 miliardi dell'anno prima.a 6,3 miliardi di euro, a dispetto dell'uscita dal business Equities. La banca ha contabilizzatoper rischi su credito."In fase di trasformazione abbiamo aumentato i ricavi e continuato a ridurre i costi, e siamo sulla buona strada per raggiungere tutti i nostri obiettivi", ha assicurato il Ceo, facendo anche cenno alla solida posizione patrimoniale.al 30 giugno 2020, in aumento rispetto al 12,8% del primo trimestre 2020.