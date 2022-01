Deutsche Bank, buyback da 300 milioni euro e dividendo per 2021

Mercoledì 26 Gennaio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Deutsche Bank ha deliberato di avviare un programma di riacquisto di azioni da 300 milioni di euro da completare nella prima metà del 2022. Il board intende inoltre proporre un dividendo in contanti di 0,20 euro per azione per l'esercizio 2021. "Insieme, queste azioni fornirebbero una distribuzione di capitale totale agli azionisti di circa 700 milioni di euro e rappresenterebbero il primo passo verso un impegno precedentemente annunciato per restituire 5 miliardi di euro di capitale agli azionisti nel tempo", si legge in una nota della banca tedesca.