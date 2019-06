Deutsche Bank studia "bad bank" da 50 miliardi di asset

Ultimo aggiornamento: 13:50

(Teleborsa) - E' in vista una profonda. Secondo alcuni rumors raccolti dal Financial Times, l'istituto tedesco starebbe pensando la creazione di una sorta, meglio nota internamente come "non core asset unit", nella quale farQuesta operazione potrebbe comportare una, sebbene una decisione in tal senso non sia ancora stata presa dalla banca tedesca.Una indiscrezione che troverebbe riscontro in quanto annunciato dal management nel corso dell'ultima assemblea degli azionisti, tenutasi il 23 maggio 2019, ed in recenti precisazioni della stessa, la quale afferma cheIn questa divisione verrebbero smaltiti, per un valore di 30 miliardi ponderati per il rischio, con una dimensione finale di 40-50 miliardi.Secondo il quotidiano finanziario britannico, il progetto, in occasione della pubblicazione della relazione semestrale del Gruppo.