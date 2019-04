Deutsche Bank anticipa le attese sui risultati trimestrali, stime oltre il consensus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il primo trimestre 2019, Deutsche Bank stima di raggiungere undi euro e, inclusi 3,3 miliardi di euro generati dallaIl Common Equity Tier 1 (CET1) ratio,a circa il 13,7% alla fine del trimestre. contro il 13,6% registrato alla fine dei tre mesi precedenti.Lo fa sapere Deutsche Bank nella nota in cui annuncia la fine delle trattative per una fusione con Commerzbank, anticipando i risultati trimestrali che saranno resi noti domani, 26 Aprile.Per i ricavi si tratta di unadi 6,35 miliardi.nel dare esecuzione ai piani in un contesto di mercato molto sfidante" - ha affermato il, commentando i risultati preliminari della banca nel trimestre -. ": crescita dei prestiti e dei depositi, un recupero degli asset in gestione, e miglioramenti nella quota di mercato di corporate finance. La nostra continua disciplina sui costi ci ha aiutato a compensare il calo dei ricavi e".Il titolo festeggia a Francoforte con un balzo di oltre 3 punti percentuali.