Detrazioni fiscali, ENEA: online i siti 2020 per invio dati ecobonus e bonus casa

(Teleborsa) - ÈIl termine per trasmettere i dati – fa sapere l'Agenzia in una nota – è die, per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, decorre dal 25 marzo 2020.All'Enea devono essere inviati i dati relativi agliDevono essere inseriti sullai dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%); nellavanno, invece, inseriti i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l'Enea – spiega la nota – ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi e la normativa di riferimento. Inoltre, da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell'Enea sono previsti. Le video-lezioni di mezz'ora saranno ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45 e avranno come filo conduttore le tematiche affrontate in, il primo info-reality sull'efficienza energetica prodotto per la campagna Italia in classe A promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Enea.