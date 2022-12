Destination Italia lancia startup dedicata a promuovere l'Italian Beauty

(Teleborsa) - Destination Italia, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha. In sostenza, i turisti stranieri potranno vivere la trasformazione del proprio look personale, dal taglio dei capelli, al trucco, all'abbigliamento e alla nutrizione, accompagnati dai trend-setter del look italiano."Nella strategia di crescita del gruppo, Destination Beauty rappresenta un tassello importante perché è ildi Destination Italia", ha commentato l'azionista di riferimentoDestination Beauty è partecipata con il 49% delle quote sociali da Destination 2 Italia (società controllata al 100% da Destination Italia) e per il 51% da, imprenditore del settore beauty & well-being operativo da anni a Milano, dovedello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell'industria e della politica.Il target principale di Destination Beauty è composto dai, in particolare il segmento femminile, che viaggiano in Italia con, il luxury brand di Destination Italia.Il primo centro Destination Beauty sarà a: la startup ha sottoscritto un accordo per entrare in, salone di bellezza in zona Porta Nuova. L'accordo prevede l'affitto del ramo di azienda della società (G.B.C. S.A.S. di Giovanni Bellotta & C.), l'utilizzo del marchio Casa Charme e l'opzione di acquisto del ramo d'azienda.