© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che parte dal sud della Sicilia, più precisamente da Gela. "Un esempio tangibile del modello integrato di economia circolare imperniato su tre pilastri, (sinergia, simbiosi industriale e cambio culturale) - annuncia l'Amministratore delegato dell'Azienda multinazionale creata dallo Stato italiano, Mario Descalzi -"L'idea è quella di realizzare diversi- spiega Descalzi -e fornendo un significativo contributo in termini di vantaggi ambientali alle grandi aree urbane in Italia e all'estero".. Si tratta di residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari.