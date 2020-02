Deraglia treno alta velocità, morti i due macchinisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' di due morti e più di una ventina di feriti il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto stamane nel Comune di Ospedaletto Lodigiano, nei pressi del casello della A1.E' accaduto sulla linea alta velocità in provincia di Lodi. A perdere la vita sono i due macchinisti mentre al momento risultanoper lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga, partito da Milano e diretto a Salerno.con ritardi fino a 60 minuti.sIlintervenendo in diretta telefonica ad Agorà, in merito all'indicente, ha dichiarato che "sul posto sono intervenuti subito Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e Polfer". Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero ribaltate le prime due vetture, mentre le altre avrebbero proseguito sui binari, ma poi si sono fermate. Cardone ha fatto sapere che "" per valutare i fatti. Quanto ai "feriti sono tutti ricoverati all'ospedale di Lodi".