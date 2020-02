Deraglia treno alta velocità a Lodi. Sul posto Vigili del fuoco e mezzi di soccorso

(Teleborsa) - Un convoglio dell'alta velocità è deragliato nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Secondo quanto si apprende al momento sarebbe morto il macchinista mentre l'altro risulta disperso.



Ci sarebbero circa una trentina di feriti e non in modo grave.



RFI sa sapere che dalle 5.30 di oggi, 6 febbraio, la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano-Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga, partito da Milano e diretto a Salerno.



Le cause sono in corso di accertamento.



Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.



Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA