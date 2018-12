Depresse le Borse europee orfane di Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, penalizzate da alcuni fattori che stanno condizionando il sentiment degli investitori: gli albori di una nuova crisi dello Spread in Europa a causa delle incertezze in Italia, la volatilità del petrolio dopo la notizia choc dell'uscita del Qatar dall'OPEC, i rischi di una nuova recessione e quindi le incertezze sulla politica monetaria delle banche centrali.Sul mercato Forex, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,133. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,3 dollari per barile, in netto calo dell'1,78%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +287 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,12%.sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dell'1,20%. Scivola Londra dell'1,13% e Parigi dell'1,32%.Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,97%.Buona la performance a Milano del comparto alimentare, che riporta un +1,28% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti costruzioni (-1,71%), tecnologia (-1,39%) e petrolio (-1,36%).di Milano, troviamo Campari (+1,34%) e Diasorin (+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.Leonardo scende dell'1,69%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+2,18%) e Juventus (+0,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Biesse, che continua la seduta con -4,40%.