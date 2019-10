Denaro sulle banche. Banco BPM e UBI in pole spinte da ipotesi M&A

(Teleborsa) - Ben comprato il comparto bancario di Piazza Affari, con gli acquisti premiano soprattutto i titoli Banco BPM (+3,47%) e UBI (+2,52%), entrambi in prima fila nel FTSE MIB, sostenuti dalle prospettive di aggregazione fra i due istituti di credito.



Il numero uno di Piazza Meda, Giuseppe Castagna, vorrebbe trovare degli azionisti stabili con cui fare un patto ed ha aperto all'ipotesi di un presidio nel Nord Italia con UBI, ma non per oggi. "Dobbiamo continuare a dare dei risultati da soli prima di pensare a coinvolgerci in altre operazioni", ha detto l'Amministratore Delegato di BPM.



Fra le altre big cap di Milano, bene BPER (+1,95%) e Unicredit (+1,81%).











© RIPRODUZIONE RISERVATA