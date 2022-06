Denaro sui titoli difensivi, brilla Recordati

Venerdì 24 Giugno 2022, 13:00







(Teleborsa) - Buone performance per le utility e per gli altri titoli difensivi di Piazza Affari.



Tra i player del comparto, fanno bene Italgas che balza del 3,3%, Terna sale dell'1,4%, mentre A2A guadagna l'1,5%. Tonica anche Hera +2,3% seguita da Enel +0,6%.



Brilla inoltre, Recordati +6,8% che si conferma in pole position nel FTSE MIB. Seguono Diasorin +1,6% ed Amplifon +3,3%.