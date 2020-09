Denaro su Trevi dopo la semestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Trevi, che scambia in rialzo del 6,25%.A fare da assist alle azioni contribuisce la semestrale annunciata dalla società che evidenzia un Ebitda ricorrente a 34,3 milioni di Euro in crescita del 43% ed unpari a 251,5 milioni di Euro (-25,7 milioni di euro a giugno 2019). Latotale è pari a 251 milioni di Euro. Isi attestano a 238,4 milioni di euro.Lo scenario su base settimanale di Trevi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di Trevi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,0148 Euro con tetto rappresentato dall'area 0,0162. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,0142.