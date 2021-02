© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Mediobanca, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,67% collocandosi in vetta al FTS MIB.A fare da assist al titolo sono i conti del primo semestre annunciati ieri da Piazzetta Cuccia che hanno evidenziato una 411 milioni di euro. Risultati che ottengono anche il benestare dei broker. Gli analisti dihanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo Mediobanca portandolo a "buy" con target price a 9,70 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'istituto di piazzetta Cuccia rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo di Mediobanca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,847 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,639. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,06.