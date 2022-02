Denaro su Coca-Cola grazie ai risultati

(Teleborsa) - Modesto guadagno per Coca Cola, che avanza dello 0,53%.

Il gigante delle bevande ha chiuso il 2021 con ricavi operativi netti in crescita del 17% a 38,6 miliardi di dollari mentre l'utile netto ha raggiunto i 9,7 miliardi di dollari (+26% rispetto al 2020). Su base adjusted l'EPS si è attestato a 0,45 dollari contro i 0,41 dollari del consensus.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante americano della bevanda più famosa al mondo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coca Cola rispetto all'indice.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Coca Cola. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Coca Cola evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 62,32 USD. Primo supporto a 60,38. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59,4.