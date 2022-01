Delta prevede cancellazioni di voli legate al maltempo in presenza del 5G

(Teleborsa) - Delta prevede la possibilità di cancellazioni legate al maltempo e causate dall'implementazione del nuovo servizio 5G nelle vicinanze di decine di aeroporti statunitensi, a partire da oggi.

La FAA, ente delle compagnie aeree, ha emesso numerosi avvisi che limitano l'attività di volo vicino agli aeroporti in cui l'implementazione del servizio 5G nello spettro della banda C potrebbe causare interferenze con gli altimetri sugli aerei in diverse condizioni atmosferiche, durante le quali normalmente gli aerei operano invece in sicurezza.

Le società di telecomunicazioni hanno concordato martedì di limitare la portata dell'implementazione del 5G prevista oggi e la ritarderanno presso alcuni aeroporti statunitensi. Sebbene tutto ciò rappresenti uno sviluppo positivo per prevenire interruzioni diffuse alle operazioni di volo, Delta conferma che alcune limitazioni di volo potranno rimanere.

John Laughter, responsabile delle operazioni di Delta, si è detto fiducioso che possa essere trovata "una soluzione pratica che consentirà l'implementazione della tecnologia 5G, garantendo al tempo stesso la sicurezza ed evitando interruzioni di volo".

Delta si è impegnata a comunicare proattivamente ai passeggeri, una cancellazione o un ritardo dovuto a condizioni meteorologiche di bassa visibilità che hanno un impatto su un aeroporto interessato dal 5G.

Delta si è unita ad altre compagnie aeree per chiedere al governo federale di ritardare l'implementazione di questa nuova copertura 5G nello spettro della banda C fino a quando ci saranno più protezioni e garanzie contro le potenziali interferenze con i radioaltimetri degli aerei. I radioaltimetri sono un elemento fondamentale della tecnologia che è alla base di molte funzioni degli aerei e forniscono ai piloti le indicazioni per far volare gli aerei in sicurezza, soprattutto durante le fasi critiche del volo.