Delta annuncia il collegamento Roma-Boston per il 2020

(Teleborsa) - Delta Air Lines annuncia nel 2020 un nuovo volo giornaliero estivo da Roma a Boston a partire dal 22 maggio prossimo. La tratta sarà operata con un Airbus A330-300. I voli transatlantici della compagnia propongono ai passeggeri Delta One, la prima classe del vettore.



"Continuiamo a concentrarci sull'Italia per proporre più opzioni di viaggio da qui verso gli Stati Uniti" ha detto Roberto Ioriatti, Vice President Transatlantic di Delta. "Siamo orgogliosi di essere il più grande vettore a collegare le due sponde dell'Atlantico, e l'aggiunta di Boston ai nostri voli dall'Italia conferma la nostra posizione come compagnia aerea statunitense leader nel servire il Paese."





