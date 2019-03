Delta Air Lines: record di passeggeri a febbraio: 13,3 milioni

A febbraio Delta Air Lines ha trasportato 13,3 milioni di passeggeri sul suo network globale con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2018. A riferirlo è la compagnia che oggi ha comunicato le performance operative dello scorso mese. Il dato, sottolinea il vettore Usa, è un record per il mese di febbraio. In flessione il load factor che scende dall'85,1% all'81,1%.

Delta Air Lines è la compagnia che sta trattando con Fs (insieme a easyJet) per entrare nel capitale della nuova Alitalia. © RIPRODUZIONE RISERVATA