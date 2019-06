Delta Air lines, sempre più Airbus A220 su rotte domestiche Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'aeromobile, un agile(fusoliera stretta con un solo corridoio) che include tutte le comodità e i servizi di un wide-body (fusoliera larga),. Delta è stata la prima compagnia statunitense a ricevere in consegna gli aeromobili A220, precedentemente conosciuti con il nome "CSeries".L'Airbus A220, infatti, è parte di una famiglia di aeroplani di linea composta da due modelli:e. Il programma fu annunciato nel 2004, mentre la progettazione e lo sviluppo sono cominciati nel 2008.Progressivamente da quesa'estate, dunque, i nuovi Airbus A220 verranno utilizzati su più rotte e aeroporti negli Stati Uniti. ILa scorsa settimana, Delta ha iniziato a servire due delle sei rotte giornaliere per San Jose con gli A220 da Seattle, dove nel corso dell'anno l'aeromobile sarà utilizzato su ulteriori rotte. Nel corso dell'estate, l'A220 andrà a coprireGli A220 sono aeromobili di, soprattutto per quanto riguarda; possono ospitare 109 passeggeri, di cui 12 in First Class, 15 in "Delta Confort" e 82 in "Main Cabin", ovvero l'Economy. Delta prevede di di disporre un totale di 90 A220 nei prossimi quattro anni.