Delta Air Lines riattiva il Malpensa-New York

(Teleborsa) - Delta Air Lines ricomincia ad operare da oggi, 3 agosto, i collegamenti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Primo volo quello da Milano Malpensa a New York JFK, effettuato tre volte a settimana.



Per il momento Delta è l'unica compagnia aerea statunitense a riprendere i collegamenti con l'Italia. L'aeromobile impiegato è l'A330 a bordo del quale il posto centrale tra i sedili non può essere occupato fino al 30 settembre 2020. Limitazione da cui possono derogare I gruppi formati da tre o più persone, come i nuclei familiari.



Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta for Southern Europe, ha sottolineato che, a fronte dell'esigenza di garantire la massima sicurezza dei passeggeri, la compagna adotta una maggiore flessibilità sui biglietti. © RIPRODUZIONE RISERVATA