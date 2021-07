Delta Air Lines, primo utile trimestrale dal 2019 grazie aiuti federali

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Delta Airlines registra il suo primo profitto dal 2019 grazie agli aiuti federali per il coronavirus che hanno compensato alcuni dei suoi costi. La società ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 652 milioni di dollari. Il fatturato è stato pari a 7,13 miliardi, in calo del 43% rispetto ai 12,54 miliardi generati nello stesso periodo del 2019, ma più dei 6,22 miliardi previsti dagli analisti.



Per il terzo trimestre, Delta ha dichiarato di aspettarsi che le entrate diminuiranno dal 30% al 35% rispetto al 2019, quando ha guadagnato 12,56 miliardi.



Delta è il primo dei vettori statunitensi a riportare i risultati del secondo trimestre. American Airlines, United Airlines e Southwest Airlines dovrebbero pubblicare i conti trimestrali la prossima settimana.