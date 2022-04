Delta Air Lines prevede di tornare in profitto nel trimestre in corso

(Teleborsa) - Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato rettificato di 8,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, pari al 79% ai livelli del trimestre di marzo 2019 e 5 punti in più rispetto alla guidance dell'azienda. La perdita operativa rettificata è stata di 793 milioni di dollari, mentre la perdita per azione rettificata è stata di 1,23 dollari per azione, rispetto a un consensus di 1,27 dollari per azione (secondo i dati Refinitiv).

"Delta è ben posizionata per capitalizzare la solida domanda dei consumatori e un ritorno accelerato di affari e viaggi internazionali", ha affermato Glen Hauenstein, presidente di Delta. "Nel trimestre al mese di giugno, stiamo recuperando con successo i prezzi del carburante più elevati e prevediamo che la nostra ripresa dei ricavi accelererà dal 93 al 97%, con ricavi unitari in aumento a due cifre rispetto al 2019".

La società ha affermato che la forte domanda dei consumatori non solo l'ha aiutata a registrare un profitto "solido" nel mese di marzo, ma le sta anche consentendo di compensare l'impennata dei costi del carburante. Delta ha affermato che prevede di generare un margine operativo rettificato compreso tra il 12% e il 14% e un flusso di cassa libero "forte" nel trimestre che termina a giugno.