Delta Air Lines prevede che l'utile per azione quasi raddoppierà nel 2023

(Teleborsa) - Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha dichiarato che, spinti dallae da un calo dei costi operativi diversi dal carburante. Il vettore con sede ad Atlanta prevede un utile rettificato per 5-6 euro per azione per il 2023, in aumento da 3,07-3,12 per azione stimati per quest'anno. Si tratta di una previsione ben al di sopra delle stime degli analisti (4,80 euro per azione per il 2023 e 2,89 euro per il 2022, secondo dati Refinitiv).Nel, Delta prevede di ottenere unacon un ripristino completo della sua rete e continui miglioramenti dei ricavi da premi e fedeltà. In particolare, prevede che i costi unitari non legati al carburante diminuiranno dal 5 al 7%, determinando un'espansione dei margini e un quasi raddoppio dell'EPS rettificato. La società prevede di generare oltre 2 miliardi di dollari di free cash flow, consentendo un'La società ha, tra cui guadagnare oltre 7 dollari per azione e rafforzare il bilancio per tornare alle"Lamentre usciamo dall'anno e l- ha commentato il- Le nostre previsioni per il 2023 di una crescita dei ricavi dal 15 al 20% rispetto al 2022 e l'espansione dei margini supportano un quasi raddoppio dell'EPS, mantenendoci sulla buona strada per il nostro obiettivo di utili per il 2024 di oltre 7 dollari per azione".