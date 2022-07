Delta Air Lines porta l'ordine fermo di aeromobili A220 a 107 unità

(Teleborsa) - Delta Air Lines ha confermato un ordine per 12 aeromobili A220-300, portando l'ordine fermo del vettore a 107 aeromobili A220, di cui 45 A220-100 e 62 A220-300. Gli A220 saranno dotati di motori Pratt & Whitney GTF™.

Delta, che ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018, è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. A fine giugno 2022 Delta operava una flotta di 388 aeromobili Airbus, di cui 56 A220, 249 aeromobili della Famiglia A320, 57 A330 e 26 A350-900.

L'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, e riunisce aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF di ultima generazione di Pratt & Whitney. L'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50% e una riduzione fino al 25% dei consumi di carburante per posto a sedere e delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore.

Con 220 A220 consegnati a 15 vettori che operano in quattro continenti, l'A220 è l'aeromobile ottimale per le rotte regionali e a lunga distanza. A oggi, 60 milioni di passeggeri hanno utilizzato l'A220. La flotta opera attualmente oltre 700 rotte e 300 destinazioni in tutto il mondo. A fine giugno 2022, oltre 25 clienti avevano ordinato più di 760 aeromobili A220, confermandone la leadership nel mercato dei piccoli aeromobili a corridoio singolo.