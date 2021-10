Delta Air Lines, margini 4° trimestre sotto pressione con aumento costo carburante

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 16:45

(Teleborsa) - Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato trimestrale (al 30 settembre) rettificato di 8,3 miliardi di dollari, in calo del 34% rispetto ai 12,5 miliardi di dollari dello stesso periodo di due anni fa, ovvero pre-pandemia. L'utile netto rettificato è stato di 194 milioni di dollari, in calo dell'87% rispetto al 2019, pari a 0,3 dollari per azione, contro i 2,33 dollari del terzo trimestre 2019.

"Il trimestre ha segnato un'importante pietra miliare nella nostra ripresa, con il nostro primo profitto trimestrale dall'inizio della pandemia e i ricavi che hanno raggiunto i due terzi dei livelli del 2019", ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. "Mentre la domanda continua a migliorare, il recente aumento dei prezzi del carburante metterà sotto pressione la nostra capacità di rimanere redditizi nel trimestre a dicembre", ha aggiunto.

Le entrate dei passeggeri nazionali sono state pari al 72% dei livelli del trimestre di settembre 2019, un miglioramento di 17 punti rispetto al trimestre a giugno 2021. Le entrate dei passeggeri internazionali sono aumentate al 42% dei livelli pre-pandemia, pari a un miglioramento di 16 punti trimestre su trimestre. I ricavi totali dovrebbero tornare ai livelli del 2019 nel 2023.