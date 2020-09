Delta Air Lines cancella commissione rebooking

(Teleborsa) - Delta Air Lines ha deciso di incentivare i viaggi all'interno degli Stati Uniti cancellando le commissioni ai passeggeri che intendono modificare la data sul biglietto. Un meccanismo che era stato introdotto già nel marzo scorso ma che ora è apparso necessario per garantire la flessibilità – come ha osservato il ceo della compagnia aerea, Ed Bastian.



L'eliminazione delle commissioni per il cambio del biglietto riguarda i titoli di acquistati per viaggi all'interno degli Stati Uniti, Porto Rico e le Isole Vergini Americane in classe Delta First, la domestica Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin, ad eccezione dei biglietti in Basic Economy.



Inoltre, Delta Air Lines ha esteso al 31 dicembre 2022 la data di scadenza per i crediti di viaggio relativi ai biglietti acquistati prima del 17 aprile 2020.



(Foto: © Delta Airlines) © RIPRODUZIONE RISERVATA